Grecità calabrese e cooperazione tra Calabria e Grecia | l’omaggio a Eleonora Meleti

Tra le suggestive terre di Bova e Reggio Calabria, simboli dell’identità grecanica, si è rinnovato un importante tassello nella cooperazione tra Calabria e Grecia. L’asse culturale e istituzionale tra le due regioni si rafforza attraverso eventi che valorizzano il patrimonio comune e il dialogo interculturale, come il recente conferimento della cittadinanza onoraria a Eleonora Meleti. Un gesto che testimonia l’importanza di un rapporto storicamente ricco e strategico, capace di alimentare sviluppo e coesione tra le due realtà.

Nella suggestiva cornice tra Bova e Reggio Calabria, territori simbolo dell'identità grecanica, si è celebrato un evento di forte valore simbolico e strategico: il conferimento della cittadinanza onoraria all'europarlamentare greca Eleonora Meleti. Un gesto che sancisce un legame profondo tra due realtà geograficamente distanti, ma unite da una comune matrice culturale e linguistica. Un percorso condiviso per valorizzare le radici comuni. La cerimonia, svoltasi tra l'autenticità dell'entroterra di Bova e il prestigio istituzionale di Reggio Calabria, ha rappresentato il culmine di un percorso fortemente voluto dalla Vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi, che attraverso un'intensa attività di comunicazione anche attraverso i social ha promosso ogni fase dell'iniziativa.