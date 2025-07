Catania arrestato scippatore nel centro storico | 32enne fermato con lo smartphone rubato

Un'azione fulminea e senza scrupoli nel cuore di Catania: un giovane marocchino, senza fissa dimora, è stato catturato dalla Polizia dopo aver rubato uno smartphone durante uno scippo in via Di Prima. La scena si è svolta in pieno centro storico, ma grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, il ladro è stato fermato con il cellulare rubato ancora in mano. Restate aggiornati su questa vicenda e altre notizie di cronaca, iscrivendovi a DayItalianews.

Un 32enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di furto con strappo, a seguito di uno scippo avvenuto in via Di Prima, nel cuore del centro storico, durante la tarda serata di alcuni giorni fa. Si precisa che l'indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale condanna definitiva. Il furto: un'azione fulminea. La vittima, una giovane donna, era appena scesa dalla propria auto quando l'uomo, agendo con estrema rapidità, le ha strappato dalle mani lo smartphone.

