Juventus | clausola in arrivo per Francisco Conceicao?

La Juventus sta valutando l'inserimento di una clausola nel contratto di Francisco Conceição, il giovane talento portoghese in rapida ascesa. Con la sua velocità e imprevedibilità, si sta affermando come l’arma segreta per il modulo di Tudor, capace di sorprendere e creare superiorità. L’eventuale accordo potrebbe rappresentare un investimento strategico per il futuro bianconero, consolidando ulteriormente la rosa. Ma cosa riserva il mercato? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi.

Un talento che si evolve Francisco Conceição, con la sua velocità e imprevedibilità, è l’arma perfetta per il 3-4-2-1 di Tudor, come emerso dalle voci online. La sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica lo rende ideale per un attacco che vuole sorprendere. Giorgio Chiellini, al fianco di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: clausola in arrivo per Francisco Conceicao?

Calciomercato Juventus, sguardo al futuro! Giuntoli mette gli occhi sul nuovo Francisco Conceicao: l’erede del portoghese costa 20 milioni di euro! - Nel calciomercato Juventus si guarda al futuro, con Cristiano Giuntoli che punta su Francisco Conceicao come erede del portoghese.

La Juventus vuole riscattare Francisco Conceição. Secondo quanto riportato da Record, il club bianconero sarebbe pronto a versare al Porto l’importo della clausola rescissoria per assicurarsi l’esterno classe 2002 anche dopo il Mondiale per Club. Vai su Facebook

Così come lo era a marzo, la #Juventus è convinta di tenere Francisco #Conceicao anche con la nuova dirigenza. Col #Porto si proverà a negoziare al ribasso la cifra della clausola valida da ieri, il portoghese vuole restare in bianconero. @OggiSportNotiz2 # Vai su X

Dal Portogallo: la Juventus pagherà la clausola per Conceicao, fissata la data; Dal Portogallo: la Juventus pagherà la clausola di Conceicao, c'è la data; Juventus pronta a pagare la clausola per Francisco Conceição: data e dettagli dell’operazione.

Juventus-Conceicao, la clausola può salire a 45 milioni: la deadline e la scelta tattica con Sancho - La Juventus continua a ragionare sul futuro di Francisco Conceicao il cui prestito dal Porto è ufficialmente terminato con la fine del Mondiale per Club. Come scrive calciomercato.com

Pagina 1 | Conceicao, giorni decisivi: come prosegue la trattativa tra Juventus e Porto - L'esterno classe 2002 è infatti stato protagonista di una buona prima stagione in Serie A, dopo essere arrivato dal Porto in pr ... Segnala tuttosport.com