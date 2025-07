Mancano camionisti e autisti di pullman posti di lavoro per quasi 200mila conducenti

L’Italia si trova di fronte a un’emergenza senza precedenti nel settore dei trasporti: quasi 200.000 posti di lavoro per camionisti, autisti di pullman e istruttori professionisti sono ancora vacanti. Questa grave carenza mette a rischio la mobilità e l’economia del paese, costringendo il settore a ricorrere a manodopera straniera. Ma quali sono le cause di questa crisi e come si può invertire la rotta?

In Italia è emergenza trasporti: mancano camionisti, autisti di furgoni e di autobus e istruttori professionisti. La cronica carenza rischia di avere gravi ripercussioni sul mercato del lavoro e costringe il settore a tamponare ricorrendo a manodopera straniera. Perché mancano camionisti e autisti di pullman. L'allarme è stato lanciato nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati, nel corso di una conferenza stampa promossa da associazioni di categoria, imprese di trasporto e dalla startup Brum. L'iniziativa ha portato alla presentazione di un appello condiviso per riformare il sistema. Secondo i dati, nel 2024 in Italia sono state rilasciate 20.

