Inter ultimatum a Calha | si aspetta una mossa da Istanbul E per Ederson la chiave è Ancelotti

L’ultima chiamata tra Inter e Calha si avvicina, con Istanbul che attende una mossa decisiva mentre Ederson resta un punto di domanda per Ancelotti. Hakan insiste per il trasferimento in Turchia, ma il Galatasaray ancora tace. Nel frattempo, i nerazzurri mirano a chiudere la trattativa prima del ritiro. Intanto, il centrocampista dell’Atalanta sogna il Mondiale con il Brasile, alimentando l’incertezza sul suo futuro.

Hakan spinge per andare in Turchia ma il Galatasaray ancora non si muove, e i nerazzurri vogliono chiudere il caso prima del ritiro. Intanto il centrocampista dell'Atalanta apre: vuole andare al Mondiale con il Brasile.

