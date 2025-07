Ucraina | 6 civili morti in attacchi russi 22 i feriti

La guerra in Ucraina continua a mietere vittime innocenti, con sei civili uccisi e almeno 22 feriti negli attacchi russi di ieri. Tra le vittime anche un bambino di appena otto anni, simbolo tragico della sofferenza che attraversa il Paese. La devastazione si estende all’oblast di Kharkiv, dove 13 insediamenti sono stati colpiti. Questi eventi ci ricordano quanto sia urgente trovare una soluzione pacifica e duratura.

Milano, 6 lug. (LaPresse) – Sono sei i civili rimasti uccisi in Ucraina dagli attacchi russi avvenuti ieri, mentre sono almeno 22 i feriti. Lo riferiscono le autorità regionali ai media locali: tra i morti anche un bambino di 8 anni. Nell’oblast di Kharkiv, ha riferito il governatore Oleg Syniehubov, le forze russe hanno attaccato 13 insediamenti, uccidendo due persone e ferendone altre 11. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: 6 civili morti in attacchi russi, 22 i feriti

