Un falso allarme incendio ha scatenato il panico a bordo di un aereo Ryanair a Palma di Maiorca, con passeggeri che si sono lanciati dalle ali in preda al terrore. La scena, surreale e drammatica, ha portato almeno 18 feriti, molti lievemente, mentre i soccorsi intervenivano per gestire questa fuga improvvisa e rischiosa. Un episodio che ricorda quanto la paura possa trasformare una semplice simulazione in un momento di grande tensione.

Almeno 18 persone sono rimaste ferite, molte in modo lieve, per un falso allarme incendio scoppiato ieri notte a bordo di un aereo Ryanair che si trovava all'aeroporto di Palma di Maiorca, in Spagna. Il falso allarme ha causato momenti di tensione con i passeggeri che sono stati evacuati dall'aereo attraverso le uscite di emergenza: alcuni sono rimasti feriti dopo essere saltati sulla pista direttamente dalle ali dell'aereo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Falso allarme incendio, i passeggeri si lanciano dalle ali dell’aereo

