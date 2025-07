Juventus Next Gen è fatta per l’arrivo del nuovo portiere! Mangiapoco firmerà con i bianconeri | ecco chi è e tutti i dettagli sul contratto

La Juventus Next Gen si arricchisce di un nuovo talento con l’arrivo di Stefano Mangiapoco, giovane promessa tra i pali. Il portiere classe 2004, proveniente dalla Giana Erminio, sta per firmare un contratto con i bianconeri, segnando un altro passo nella strategia di investire sui giovani. Scopriamo tutti i dettagli e cosa ci aspetta dal futuro di questo promettente portiere.

Juventus Next Gen, è fatta per l'arrivo del nuovo portiere: tutto quello che c'è da sapere su Mangiapoco. La Juventus Next Gen si prepara a scommettere su un giovane talento in porta: Stefano Mangiapoco. Il classe 2004, proveniente dalla Giana Erminio, firmerà un contratto con il club bianconero, un passo che testimonia il continuo impegno della Juve nell'investire sui giovani per il futuro. Mangiapoco si è distinto nella scorsa stagione per le sue eccellenti prestazioni, guadagnandosi il posto tra i migliori portieri della Serie C. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il portiere ha avuto un impatto straordinario con la sua squadra precedente, registrando 13 clean sheet stagionali e dimostrando una reattività tra i pali che ha attirato l'attenzione di vari club di Serie B e Lega Pro.

