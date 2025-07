Miley Cyrus | Something Beautiful | quando esce in streaming il film della popstar

Preparatevi a scoprire un lato inedito di Miley Cyrus con "Something Beautiful," il film che celebra il suo ultimo album e la sua straordinaria carriera. Disponibile in streaming su Disney+ dal 30 luglio in Italia, questa produzione offre ai fan un’immersione intima nel mondo della popstar, tra musica, emozioni e ricordi indimenticabili. Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza unica e lasciarvi conquistare dal talento di Miley.

(askanews) – Si intitola Miley Cyrus: Something Beautiful, il film che accompagna l’ultimo album della cantante, e che sarĂ disponibile in streaming il 30 luglio su Disney+ in Italia. Dopo essere stata premiata come Disney Legend, lanciata molti anni fa dal personaggio di Miley StewartHannah Montana nella serie televisiva di Disney Channel Hannah Montana, Miley Cyrus  continua il suo rapporto di lunga data con Disney, collaborando ancora una volta per quest’opera pop, con tredici nuove canzoni originali tratte dal visual album Something Beautiful. Il film è stato anche presentato al Tribeca Festival. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - “Miley Cyrus: Something Beautiful”: quando esce in streaming il film della popstar

