Randy Orton supera i 130 kg durante la convalescenza | Ho esagerato a Natale

Randy Orton, icona della WWE, ha sorpreso tutti rivelando di aver superato i 130 kg durante il suo percorso di recupero. Tra momenti difficili e qualche eccesso natalizio, la leggenda ha aperto il cuore nel podcast "What’s Your Story?" con Stephanie McMahon, condividendo come le feste abbiano influenzato il suo peso e il suo ritorno alla forma splendida che tutti conosciamo. La sua storia dimostra che anche nei momenti più complicati, la determinazione può trionfare.

Randy Orton potrebbe essere tornato in splendida forma oggi, ma la leggenda della WWE ha ammesso che il percorso di recupero dopo l’intervento alla schiena ha avuto anche delle deviazioni poco salutari e qualche eccesso durante le feste. Parlando nel podcast What’s Your Story?  con Stephanie McMahon, Orton ha raccontato di come il suo peso sia salito ben oltre le 300 libbre (circa 136 kg) durante la convalescenza dopo l’intervento di fusione spinale. Dopo aver scoperto che sarebbe rimasto fuori dal ring per un bel po’, “The Viper” ha confessato che la sua dieta è andata completamente fuori controllo: “Sono passato da tipo 108 a 113 kg. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Randy Orton supera i 130 kg durante la convalescenza: “Ho esagerato a Natale”

