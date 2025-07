A Chieri arriva BicCHIERI di Birra quinta edizione

Birra”, la celebre rassegna dedicata alla birra artigianale di qualità, torna a Chieri per celebrare il suo quinto anniversario. Da martedì 8 a domenica 13 luglio, piazza Dante si trasforma nel cuore pulsante di degustazioni, incontri e convivialità, grazie all’entusiasmo della Pro-Loco e al supporto dell’Amministrazione Municipale. Pronti a brindare insieme a questa imperdibile festa di sapori autentici e passione birraria?

Torna a Chieri, da martedì 8 a domenica 13 luglio, e festeggiando i suoi primi cinque anni, "BicCHIERI di Birra", la rassegna dedicata alla "birra di qualità", solo ed esclusivamente "artigianale", organizzata come sempre dalla "Pro-Loco", con il sostegno e il patrocinio dell'"Amministrazione Municipale". Solita, come l'anno scorso, la location di piazza Dante, pronta ad accogliere, tutte le sere dalle .

BicCHIERI di Birra 2025: cinque anni di successo per la rassegna della birra artigianale a Chieri - cuore di Chieri, tra assaggi unici e atmosfere coinvolgenti. BicCHIERI di Birra celebra un traguardo importante, confermandosi come punto di riferimento per gli amanti della birra artigianale e della buona compagnia.

