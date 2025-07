Trasportava 64 chili di droga per oltre 13 milioni di euro | arrestato

Un arresto che scuote le forze dell'ordine: un trentenne campano, fermato in provincia di Catania, trasportava 64 chili di cocaina, un valore di mercato superiore ai 13 milioni di euro. La sua reazione sospetta durante il controllo ha fatto scattare indagini più approfondite, portando a una scoperta shock e al sequestro di droga di altissimo livello. Un episodio che mette in luce ancora una volta quanto sia sottile la linea tra legalità e illegalità nel mondo del narcotraffico.

(Adnkronos) – A bordo di un tir stava trasportando circa 64 chili di cocaina. In manette è finito un trentenne di origini campane, fermato per un controllo dai militari della Compagnia Pronto Impiego di Catania in servizio 117, in collaborazione con un’unità cinofila. La reazione nervosa del guidatore ha convinto le fiamme gialle a effettuare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

