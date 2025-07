Verso le 2 di notte area transennata ha deposto le uova sulla spiaggia É il terzo nido sulla costa del Molise tra il lido Oasi e il Toschi

Tra le luci soffuse della notte, una tartaruga Caretta Caretta ha deposto il suo nido sulla spiaggia di Campomarino, tra il Lido Oasi e il Toschi. Un evento straordinario che sottolinea l'importanza di tutelare queste creature marine e il fragile equilibrio delle nostre coste. La presenza di questo terzo nido nel Molise apre nuove speranze e invita tutti a sensibilizzarsi sulla tutela dell’ambiente marino. Leggi come contribuire anche tu alla salvaguardia di queste meraviglie naturali.

U n nido di “Caretta Caretta” è comparso sulla spiaggia di Campomarino (Campobasso). Una tartaruga in nottata, intorno alle 2, ha deposto le uova sulla battigia tra il lido Oasi e il Toschi. Leggi anche › Volontari cercansi per accudire tartarughe: una Caretta caretta ha deposto le uova. a Riccione Il suo arrivo non e passato inosservato. Durante la pulizia dell’arenile uno degli operatori ha visto la tartaruga e ha subito allertato il Comune, la Polizia municipale, arrivata sul posto alle 7, la Capitaneria di Porto di Termoli (Campobasso), il Centro studi cetacei di Pescara, le Guardie ambientali d’Italia Odv, l’associazione Ambiente Basso Molise, il responsabile dell’ufficio Lavori pubblici e Ambiente del Comune di Campomarino, Martino Colucci. 🔗 Leggi su Iodonna.it