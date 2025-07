Ragazza scomparsa dal villaggio turistico la notizia appena diffusa

La scomparsa di una ragazza dal villaggio turistico ha scosso la comunità locale, scatenando un dispiegamento di forze e un’onda di preoccupazione. La denuncia è stata prontamente presentata dai gestori, che hanno segnalato la sua improvvisa assenza. Le indagini delle autorità sono in pieno svolgimento, coinvolgendo unità specializzate e dettagli che potrebbero rivelarsi cruciali. Al momento, nessuna pista è esclusa e le informazioni rimangono sotto stretto riserbo, mentre si spera in un esito positivo.

La denuncia della scomparsa della giovane è stata formalizzata dai gestori della struttura turistica, che hanno notato la sua improvvisa assenza. Le forze dell'ordine hanno avviato immediatamente le indagini, perlustrando l'intera zona costiera e coinvolgendo unità specializzate nella ricerca di persone scomparse. I carabinieri stanno operando senza sosta per ritrovare la giovane. Al momento, nessuna pista è esclusa e le informazioni sull'indagine rimangono riservate. Carovigno, ragazza ucraina di 18 anni scomparsa. La comunità di Carovigno, situata nel cuore del Brindisino, è scossa dalla scomparsa di una giovane ucraina di appena 18 anni.

