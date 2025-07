Truffe agli anziani cinque denunciati in Umbria | due sono campani

Le truffe agli anziani rappresentano una minaccia crescente in Umbria, con cinque persone denunciate e due provenienti dalla Campania. Grazie all’impegno delle forze dell’ordine, è stato possibile smantellare un'organizzazione criminale che mirava a sfruttare la generosità e la vulnerabilità dei più anziani. Questa lotta aiuta a tutelare le nostre famiglie e a sensibilizzare sui rischi a cui sono esposti i nostri cari. Ma cosa si può fare per proteggersi?

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Città della Pieve e della stazione di Panicale, a conclusione di un'articolata attività di indagine scaturita dall'arresto in flagranza di due uomini, un 28enne e un 35enne, entrambi di origini campane, ritenuti responsabili di rapina aggravata in danno di un anziano, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia cinque persone, quattro uomini campani, di 28, 34, 35 e 56 anni, e una 27enne, di origini ucraine, ritenuti presunti responsabili di aver perpetrato, a vario titolo e in concorso tra loro, due truffe con il metodo del finto appartenente alle forze dell'ordine.