Previsioni meteo anticiclone ko; forti temporali in arrivo con rischio grandinate

L’estate si prepara a lasciare il passo a un’ondata di instabilità: un anticiclone forte sta cedendo il passo a temporali intensi, con rischio di grandinate e maltempo. Dopo giorni di caldo record, il clima si rovescia, portando cambiamenti bruschi e nuove sfide per la nostra quotidianità. Resta sintonizzato per scoprire come affrontare al meglio questa fase di meteo imprevedibile e proteggere te e la tua famiglia.

Negli ultimi giorni abbiamo sperimentato una delle fasi più roventi della storia climatica non solo italiana ma anche di buona parte del bacino del Mediterraneo e dell’Europa centrale. Toccando temperature da record con valori di circa 7-8 gradi al di sopra delle medie di. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Previsioni meteo, anticiclone ko; forti temporali in arrivo con rischio grandinate

Il primo weekend di luglio sarà segnato da forti contrasti meteo tra Nord e Sud Italia: l'anticiclone nordafricano si sta ritirando verso sud, causando ancora importanti picchi di caldo e afa al Meridione. Al Nord, invece, si avvicina una profonda saccatura dal Nor Vai su Facebook

