Moise Kean il gesto sul futuro che svela tutto | l’indizio è chiarissimo

Moise Kean, con un gesto che parla più di mille parole, svela il suo futuro e i suoi ambiziosi progetti. La sua performance impressionante e l’indizio lasciato in campo sono chiari segnali di una stagione da stella nascente. Con 19 gol solo in campionato e la qualificazione europea della Fiorentina, il suo talento non può passare inosservato: cosa riserverà il prossimo capitolo della sua carriera?

Il gesto dell'attaccante della Fiorentina svela tutto: nuovo colpo di scena, l'indizio è chiarissimo Se in stagione segni 19 gol solo in campionato, 25 coppe comprese e sei l'artefice principale della qualificazione alle coppe europee della tua squadra è inevitabile che i top club posino gli occhi su di te. A maggior ragione se hai una clausola rescissoria che permette di bypassare la trattativa con il club. La situazione di Moise Kean è più chiara che non si può. Ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro valida per il mese di luglio e la Fiorentina trema.

