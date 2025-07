Bimbo di 4 anni attaccato da pitbull è gravissimo Poi la scoperta choc sui padroni del cane

Una tranquilla vacanza si è trasformata in un incubo quando un bimbo di appena quattro anni è stato gravemente attaccato da un pitbull a Fermo, nelle Marche. La scena drammatica si è consumata sul pianerottolo di una casa al quarto piano, lasciando sgomento tutta la comunità. Ma ciò che ha scioccato ancora di più è stata la scoperta sui proprietari del cane, ora al centro di un’indagine che sta scuotendo l’intera regione.

Una vacanza che si è trasformata in incubo, un momento di quotidiana spensieratezza sfociato in una scena drammatica. È accaduto a Fermo, nelle Marche, dove un bimbo di soli quattro anni è stato aggredito da un cane pitbull in circostanze che stanno ancora venendo vagliate dagli inquirenti. La tragedia si è consumata sul pianerottolo di un appartamento al quarto piano di una casa vacanza nel quartiere di Lido Tre Archi, una zona purtroppo già segnata da episodi simili. L’aggressione è avvenuta nella mattinata di ieri, lasciando sgomenta l’intera comunità. Il piccolo, che si trovava con la sua famiglia in villeggiatura, avrebbe semplicemente messo piede fuori dalla porta dell’appartamento quando si è trovato faccia a faccia con l’animale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it