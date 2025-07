Fuga shock di Andrea Cavallari | il condannato per la strage di Corinaldo scompare dopo il permesso per la laurea

Una fuga choc scuote l’Italia: Andrea Cavallari, condannato per la tragedia di Corinaldo, scompare subito dopo aver ottenuto il permesso di laurearsi. La sua assenza solleva interrogativi su un sistema che permette a un criminale di allontanarsi proprio nel momento in cui si prepara a conquistare un traguardo personale. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile vicenda e le conseguenze che potrebbe avere sulla giustizia italiana.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un permesso per laurearsi si trasforma in fuga. Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei membri della tristemente nota “banda dello spray”, è irreperibile dopo aver ottenuto un permesso per discutere la tesi di laurea. Condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage avvenuta nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo nel dicembre 2018, Cavallari non ha più fatto ritorno in carcere dopo l’uscita concessa dal Tribunale di Sorveglianza. La dinamica della fuga. Il giovane, detenuto presso il carcere di Bologna, aveva ottenuto l’autorizzazione per recarsi all’ Università di Bologna a discutere la tesi di laurea triennale in Scienze Giuridiche, specializzandosi come consulente del lavoro e delle relazioni aziendali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Fuga shock di Andrea Cavallari: il condannato per la strage di Corinaldo scompare dopo il permesso per la laurea

