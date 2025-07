Benevento mercato in uscita fermo | i nodi Acampora Viviani e Starita

Il mercato del Benevento si ferma in uscita, con i nodi acampiola, Viviani e Starita ancora irrisolti. In un contesto in cui le operazioni di acquisto sembrano più semplici con un budget consistente, il direttore tecnico Marcello Carli si concentra sulle strategie per rinforzare la squadra. Mentre si attendono sviluppi, l’attenzione è tutta rivolta alle trattative e alle possibili mosse future che potrebbero cambiare il volto del club.

Tempo di lettura: 3 minuti Acquistare nel mondo del calcio, in fondo, è qualcosa di relativamente semplice se hai un budget ampio sul quale contare per il costo dei cartellini e dei relativi ingaggi. Marcello Carli, direttore tecnico del Benevento fino ad ora non ha perso tempo e si è assicurato le prestazioni di Francesco Salvemini (LEGGI QUI) e Raffaele Romano dall'Audace Cerignola (LEGGI QUI), Pietro Saio dalla Cavese ed Ermanno Pieroni che era svincolato dalla Fiorentina (LEGGI QUI). Altri calciatori arriveranno in tutti i reparti, ma il vero scoglio da superare per Carli è il suo nuovo collaboratore Emanuele Padella sarà quello delle cessioni.

