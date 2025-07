Ozzy Osbourne ha il morbo di Parkinson e commuove tutti al concerto d' addio con i Black Sabbath

In un momento di grande emozione, Ozzy Osbourne ha condiviso il suo coraggio affrontando il morbo di Parkinson durante il concerto d'addio con i Black Sabbath, commuovendo il pubblico di tutto il mondo. Allo stadio dell'Aston Villa, sul palco si sono alternati ospiti straordinari come Guns N’ Roses, Metallica e Steve Tyler, creando una serata indimenticabile che resterà nella storia della musica. Un tributo alla forza, alla solidarietà e all’amore per l’arte.

Ozzy Osbourne e i Black Sabbath: un trono nero per l'ultimo atto del Principe delle Tenebre