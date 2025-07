Mondiale per Club Real Borussia 3-2 L’avvertimento di Panucci agli spagnoli | Superiori per 88 minuti poi…

Il Mondiale per Club si infiamma con un duello mozzafiato tra Real Madrid e Borussia Dortmund, conclusosi 3-2 a favore dei blancos. Un incontro ricco di suspense, dove Panucci aveva lanciato un avvertimento agli spagnoli: “Siamo stati superiori per 88 minuti, poi…” ma il finale ha riservato sorprese e emozioni intense. La semifinale si apre con un risultato che lascia il pubblico senza fiato, pronto a scoprire cosa riserverà il proseguo di questa avvincente competizione.

Mondiale per Club, Real Borussia 3-2. L’avvertimento di Panucci agli spagnoli: «Superiori per 88 minuti, poi.» Il Real Madrid conquista la semifinale del Mondiale per Club grazie a un vittorioso 3-2 contro il Borussia Dortmund, al termine di una partita ricca di colpi di scena e di emozioni, soprattutto nel finale. La squadra allenata da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, Real Borussia 3-2. L’avvertimento di Panucci agli spagnoli: «Superiori per 88 minuti, poi…»

