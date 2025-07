Strage Corinaldo condannato esce dal carcere per laurearsi e fugge | è caccia al 26enne

Una vicenda che ha scosso l’Italia e ancora oggi suscita sdegno. Cavallari, condannato per la tragica strage di Corinaldo, sorprende tutti uscendo dal carcere per laurearsi, per poi fuggire nel nulla. La sua fuga, ora al centro di una vasta caccia al 26enne, riaccende il dibattito sulla giustizia e sulla sicurezza. Cosa si nasconde dietro questa incredibile storia?

Cavallari si trovava in carcere perché membro della "banda dello spray", che nella notte tra il 7 e l'8 luglio 2018 ha intentato una rapina con lo spray urticante nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, poco prima dell'inizio del concerto di Sfera Ebbasta. A causa della fuga di massa persero la vita sei persone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Strage Corinaldo, condannato esce dal carcere per laurearsi e fugge: è caccia al 26enne

