Igor Protti ha un tumore ex calciatore ricoverato in ospedale | Ho subito un intervento e inizierò cure mi aspetta una partita durissima

L'ex calciatore Igor Protti, simbolo di passione e dedizione nel calcio italiano, ha recentemente condiviso una notizia difficile: un tumore lo ha colpito e ora affronta una battaglia severa. Ricoverato in ospedale, ha già subito un intervento e si prepara ad affrontare il percorso terapeutico con coraggio. La sua forza e determinazione saranno fondamentali in questa partita dura quanto quella sui campi di calcio.

L'ex attaccante di Livorno e Lazio si trova ricoverato in ospedale e ha fatto sapere con i suoi profili social di avere un tumore e di essere ora sottoposto a cure mediche L'ex calciatore Igor Protti, 57 anni, ha annunciato sui propri social, nella giornata di sabato 5 luglio, di essere malat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Igor Protti ha un tumore, ex calciatore ricoverato in ospedale: "Ho subito un intervento e inizierò cure, mi aspetta una partita durissima"

