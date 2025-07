Anche Leone XIV fugge dal caldo | ritorno a Castel Gandolfo

Anche Leone XIV sceglie di fuggire dal caldo estivo, concedendosi un meritato riposo a Castel Gandolfo. Dal 20 luglio, il Papa si ritirerà nella rinomata villa pontificia, dove potrà ricaricare le energie prima di tornare tra i fedeli. Una pausa estiva che rassicura e avvolge di serenità l’intera comunità ecclesiastica, dimostrando ancora una volta l’attenzione del pontefice al benessere spirituale e personale.

Nel pomeriggio di oggi Leone XIV si trasferirĂ nella villa pontificia di Castel Gandolfo per un periodo di riposo e vi rimarrĂ due settimane, fino al 20 luglio. Successivamente il pontefice trascorrerĂ qualche altro giorno nella residenza estiva dei papi a cavallo di Ferragosto. La notizia era giĂ trapelata dopo la visita a sorpresa che il nuovo Papa aveva compiuto lo scorso 29 maggio e confermata alcuni giorni a seguire dalla sala stampa della Santa Sede. Prevost, che in questi primi due mesi di pontificato non si è risparmiato incontrando tutti i membri della curia romana, ricevendo in udienza decine di Capi di Stato e di governo – tra cui i nostri Mattarella e Meloni – celebrando numerose messe e presiedendo incessantemente tutti i riti del Giubileo che nelle ultime settimane di vita di Bergoglio erano stati delegati ad altri, ha effettivamente bisogno di riposo. 🔗 Leggi su Iltempo.it