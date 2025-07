Il ruolo preferito il numero di maglia le ambizioni | Milan Ricci si presenta

Il talento emergente del Milan, Samuele Ricci, si è presentato con entusiasmo ai tifosi rossoneri, svelando il suo ruolo preferito e i sogni di grandezza che alimentano la sua carriera. Con la maglia numero 8, Ricci si candida a diventare protagonista del centrocampo milanista. Ecco le sue parole: un passo deciso verso il futuro, ricco di ambizioni e passione per il calcio.

Samuele Ricci, nuovo centrocampista del Milan, si è presentato al canale ufficiale del club rossonero.

L'ex centrocampista del Torino ha parlato per la prima volta dopo l'ufficialità: "Mai stato nervoso come in questi ultimi giorni".

Sono giornate di presentazioni e di primi passi con le nuove maglie, Samuele Ricci ha iniziato la propria avventura al Milan