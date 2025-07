Il canto di Liverpool

You’ll never walk alone, non camminerai mai da solo. Sta scritto sul cancello di Anfield, è il canto della gente del Liverpool. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il canto di Liverpool

In questa notizia si parla di: canto - liverpool - never - walk

L’ultimo canto per Diogo. Le lacrime del Liverpool e l’omaggio degli Oasis - L'ultimo canto per Diogo Jota e l'omaggio degli Oasis segnano un momento di profonda commozione nel mondo del calcio e della musica.

Il canto di Liverpool; Emozioni a Liverpool, tutto Anfield canta l'inno; La canzone dei Pink Floyd che Nick Mason ha definito un sacrilegio.

Il canto di Liverpool - Sta scritto sul cancello di Anfield, è il canto della gente del Liverpool ... Da ilgiornale.it

Liverpool, morto Gerry Marsden: cantò 'You’ll never walk alone', inno dei Reds | Sky Sport - Fu lo stesso Marsden, in un'intervista rilasciata al sito ufficiale del Liverpool nel 2013, a spiegare come You'll never walk alone divenne l'inno del club ... Riporta sport.sky.it