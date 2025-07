Parigi la Senna torna balneabile dopo 100 anni | le immagini dei primi tuffi

Dopo un secolo di inquinamento e abbandono, la Senna di Parigi torna a vivere come luogo di svago e rinnovamento. La sindaca Anne Hidalgo ha celebrato questa storica riapertura, simbolo di impegno e rinascita ambientale. Con tre nuovi siti balneari pronti ad accogliere cittadini e turisti, Parigi dimostra che l'arte di reinventare il proprio spazio può portare risultati sorprendenti e duraturi. Un esempio di come il cambiamento possa trasformare anche le acque più inquinate in un'oasi di convivialità .

(LaPresse) La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha incontrato i nuotatori sulla Senna, in occasione della riapertura del fiume alla balneazione per la prima volta dopo un secolo. Il corso d'acqua, a lungo inquinato, viene finalmente aperto come luogo di balneazione estiva dopo un progetto di bonifica da 1,4 miliardi di euro che lo ha reso idoneo alle competizioni olimpiche lo scorso anno. Sabato apriranno tre nuovi siti balneari sulle rive della Senna: uno vicino alla cattedrale di Notre Dame, un altro vicino alla Torre Eiffel e un terzo nella zona est di Parigi. Nuotare nella Senna è illegale dal 1923, con poche eccezioni, a causa dell'inquinamento e dei rischi legati alla navigazione fluviale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Parigi, la Senna torna balneabile dopo 100 anni: le immagini dei primi tuffi

