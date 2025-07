India il Dalai Lama compie 90 anni e ‘festeggia’ con Richard Gere | Spero di arrivare ai 130

Il Dalai Lama ha compiuto 90 anni, un traguardo di vita e spiritualità celebrato a Dharamshala con ospiti d'eccezione come Richard Gere. Una festa che riflette il suo impegno per la pace e la compassione, e la speranza di vivere ancora a lungo. Con questa energia positiva, sogno di arrivare ai 130, continuando a diffondere il messaggio di pace e amore nel mondo.

Il Dalai Lama ha festeggiato domenica il suo 90° compleanno nella città indiana di Dharamshala insieme a celebrità come l’attore statunitense Richard Gere e migliaia di buddisti tibetani. Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama, vive in esilio dal 1959, quando fuggì dal Tibet sotto il dominio cinese. All’inizio di questa settimana, il leader spirituale buddista vincitore del Premio Nobel per la Pace ha dichiarato che intende reincarnarsi dopo la morte, ponendo fine ad anni di speculazioni sul fatto che potesse essere l’ultima persona a ricoprire questo ruolo. Ha anche affermato che il prossimo Dalai Lama dovrebbe essere trovato e riconosciuto secondo le tradizioni buddiste del passato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India, il Dalai Lama compie 90 anni e ‘festeggia’ con Richard Gere: “Spero di arrivare ai 130”

