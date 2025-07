Andrea Cavallari condannato per la strage di Corinaldo è scappato era uscito dal carcere per la laurea

Una vicenda che scuote l’opinione pubblica quella di Andrea Cavallari, condannato per la tragica strage di Corinaldo, che ha ottenuto un permesso per laurearsi e non è più tornato in carcere. Un episodio che solleva domande sulla gestione dei permessi e sulla sicurezza delle pene, lasciando tutti con il fiato sospeso: cosa si nasconde dietro questa fuga inattesa?

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari esce dal carcere per discutere la tesi e sparisce con la fidanzata - Andrea Cavallari, coinvolto nella tragedia di Corinaldo che ha costato la vita a sei persone, aveva ottenuto un permesso per discutere la tesi di laurea.

Aveva sempre ribadito: «Con i morti di Corinaldo non c'entro niente». La fuga grazie al permesso concesso dal carcere, senza che gli fosse stata affidata alcuna scorta. La strage in discoteca prima del concerto di Sfera Ebbasta per derubare il pubblico

Andrea Cavallari in fuga dal carcere, discute la tesi di laurea e sparisce con la fidanzata: il 26enne è condannato per la strage di Corinaldo - È ancora latitante Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei membri della cosiddetta "banda dello spray" coinvolta nella tragedia della ...