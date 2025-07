Leader Hezbollah ' non consegneremo le armi sotto minaccia'

In un clima di crescente tensione mediorientale, il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ribadisce con fermezza che il gruppo non consegnerà le armi sotto minaccia israeliana. La sua dichiarazione sottolinea la volontà di resistere e difendere gli interessi della propria comunità, rispondendo a pressioni internazionali e regionali. La posizione di Hezbollah rimane chiara: l'aggressione di Israele deve cessare prima di qualsiasi discussione sul disarmo.

Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha dichiarato che il suo gruppo non si arrenderà né deporrà le armi in risposta alle minacce israeliane, nonostante le pressioni per il disarmo. "Questa minaccia non ci farà accettare la resa", ha dichiarato Qassem in un discorso televisivo, aggiungendo che il gruppo non abbandonerà le armi e affermando che "l'aggressione" di Israele deve prima cessare.

In questa notizia si parla di: armi - leader - hezbollah - minaccia

