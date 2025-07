‘Fratelli di Chat’ i segreti del partito di Meloni | rivedi l’incontro a Paper Fest con Giacomo Salvini e Chiara Geloni

Scopri i retroscena nascosti dietro il partito di Giorgia Meloni in un incontro imperdibile a Paper Fest. Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano svela dettagli sorprendenti e segreti mai prima rivelati, portando i lettori nel cuore della politica italiana. Non perdere questa occasione di approfondimento e scoperta, perché i veri protagonisti sono quelli che si muovono dietro le quinte. Rivedi ora l’evento e immergiti nel mondo di Fratelli di Chat.

Il giornalista del Fatto Quotidiano Giacomo Salvini svela i segreti dentro il partito di Giorgia Meloni. Rivedi la presentazione di Fratelli di chat alla rassegna Paper Fest, l’evento che porta i libri e gli autori di Paper First in piazza a Carrara Scopri il programma completo della manifestazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘Fratelli di Chat’, i segreti del partito di Meloni: rivedi l’incontro a Paper Fest con Giacomo Salvini e Chiara Geloni

In questa notizia si parla di: paper - fratelli - chat - segreti

Chat di Fdi su strage di Bologna, la rabbia di Bersani: “Lollobrigida e gli altri si vergognino e si…; Chiara Valerio difende Saviano ma dà i numeri: “Può una presidente del Consiglio scrivere certe cose in una chat?” Ma nel 2021 Meloni non era presidente di niente: ecco perché è un dettaglio che fa la differenza…; Tutte le manovre in corso per colpire il governo Meloni. A costo di destabilizzare l’Italia.

Fratelli di chat, la storia segreta del partito di Giorgia Meloni. La presentazione con Marco Travaglio e Sigfrido Ranucci - Il Fatto Quotidiano - Martedì 26 febbraio a Roma è andata in scena la presentazione del libro scritto da Giacomo Salvini (ed. Da ilfattoquotidiano.it

Fratelli di chat, rivedi la presentazione del libro sulla storia segreta del partito di Giorgia Meloni con Giacomo Salvini e Peter Gomez - Il Fatto Quotidiano - La storia mai raccontata del partito di Giorgia Meloni attraverso le chat dei parlamentari, ministri e ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it