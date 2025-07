Ucraina nuova pioggia di droni russi | colpite le città di Kiev e Kharkiv

La tensione in Ucraina si intensifica con una nuova ondata di attacchi russi, che colpiscono Kiev, Kharkiv e altre città, causando vittime innocenti e richieste urgentissime da parte dei leader locali. La guerra si fa sempre più vicina alle vite civili, mentre i governi internazionali sono chiamati a rispondere. In questo scenario drammatico, la pace resta un obiettivo imprescindibile per il futuro del paese e della regione.

Nuovi attacchi russi colpiscono Ucraina: 5 morti nel Donetsk e Kherson, un bimbo ucciso a Kharkiv. Klitschko, sindaco di Kiev, chiede i missili Taurus a Berlino.

Conclusi i colloqui Russia-Ucraina a Istanbul. Per Kiev “pochi progressi”, i russi “soddisfatti” - Si sono conclusi a Istanbul i colloqui tra Russia e Ucraina, ma per Kiev i risultati sono deludenti. Una fonte diplomatica ucraina ha dichiarato che non ci sono stati progressi significativi, mentre i rappresentanti russi si sono detti soddisfatti.

#Ucraina, nulla di fatto da telefonata #Putin-#Trump. I russi vanno avanti #4luglio #RussiaUkraineWar #Russia #Kiev #Ukraine #Mosca #Kharkiv #Odessa

Mosca e Kiev scambiano le salme dei soldati uccisi, oggi i feriti Droni russi su Kharkiv, 4 morti. Zelensky: "Mosca vuole prendere Odessa e arrivare al confine rumeno". 18mo pacchetto di sanzioni UE, colpito il petrolio russo.

