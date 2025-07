Pitbull azzanna un bimbo di soli 4 anni tragedia orribile in Italia | cane e padroni in fuga

Una tragedia sconvolge Fermo: un bambino di soli 4 anni è stato brutalmente aggredito da un pitbull, lasciando la comunità sgomenta. La scena, drammatica e violenta, ha visto il cane azzannare e sbattere il piccolo contro il muro prima di essere allontanato. I padroni, in fuga, hanno lasciato tutti senza parole davanti a questa terribile fatalità. La comunità si chiede come sia possibile una tale tragedia e cosa fare per prevenire simili incidenti in futuro.

Tragedia sul pianerottolo di una casa vacanza a Fermo, nelle Marche. Un bambino di 4 anni è stato aggredito da un cane pitbull che lo ha azzannato e sbattuto con violenza contro il muro e poi a terra. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, lasciando sotto shock la famiglia e l'intero quartiere di Lido Tre Archi. Il piccolo si trovava in vacanza con i genitori. Si era affacciato sul pianerottolo del quarto piano quando si è trovato improvvisamente di fronte al pitbull. Per ragioni ancora da chiarire, l'animale lo ha assalito, mordendolo all'altezza del fianco e poi scuotendolo con forza.

