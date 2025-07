Garbagnate festeggia Don Germano 92 anni e 63 da sacerdote

Garbagnate Milanese si è riunita in un’occasione speciale per celebrare Don Germano, che compie 92 anni e festeggia 63 anni di sacerdozio. L’evento ha illuminato l’impegno e la dedizione della comunità, riconoscendo il prezioso contributo delle “Suore di Nostra Signora della Trinità” e di Don Germano stesso. Un momento di gioia e gratitudine che rafforza i legami di solidarietà e fede. La loro testimonianza resta un esempio luminoso per tutti noi.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Garbagnate festeggia Don Germano, 92 anni e 63 da sacerdote

