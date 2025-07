Calciomercato Roma asse caldo con la Turchia | Besiktas su Celik Svilar-Galatasaray e suggestione Kocku

mercato in uscita, la Roma esplora nuove opportunità all’estero, in particolare in Turchia, dove si intensifica l’asse caldo con club come il Besiktas e il Galatasaray. Tra suggestioni e trattative avviate, il club giallorosso punta a rafforzare la rosa, puntando anche su possibili scambi e acquisizioni strategiche. La fase decisiva del calciomercato è ormai alle porte, e il futuro dei giocatori coinvolti potrebbe essere scritto proprio in questa estate infuocata.

La Roma continua a operare sul mercato entrando passo dopo passo nella sua fase più intensa. Con il ritiro estivo a Trigoria ormai alle porte, l’obiettivo posto dalla dirigenza è chiaro: costruire il prima possibile una rosa competitiva e fornire a Gasperini gli acquisti richiesti. Per raggiungere questo traguardo il DS Massara sta lavorando su più fronti. Se in entrata a farla da protagonista è la telenovela legata a Wesley, sul fronte delle uscite la Roma potrebbe aver trovato un nuovo alleato: la Turchia. Dopo la cessione di Tammy Abraham al Besiktas e quella di Eldor Shomurodov al Basaksehir, il filo diretto che collega la Roma con la Turchia si fa sempre più intenso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, asse caldo con la Turchia: Besiktas su Celik, Svilar-Galatasaray e suggestione Kocku

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

