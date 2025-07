Colpo Lang ma a festeggiare non è solo il Napoli | incassano in 3!

Quando si parla di grandi trasferimenti, il calcio va oltre il semplice scambio tra club: dietro ogni operazione ci sono interessi e ricompense per più società. L’affare Noa Lang tra Napoli e PSV ne è un esempio lampante, coinvolgendo anche Feyenoord, Ajax e Bruges, che riceveranno un’indennità legata alla formazione del calciatore. Un meccanismo che sottolinea come il calciomercato sia una rete complessa e interconnessa, dove tutti giocano un ruolo chiave nel successo finale.

