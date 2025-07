Papa Leone l’amico priore avverte | È a rischio stress Cosa succede

Papa Leone XIV, dopo due mesi di intensa leadership, ha deciso di prendersi una pausa a Castel Gandolfo per ricaricare le energie. Questa scelta, apprezzata dai collaboratori, sottolinea l’importanza di bilanciare impegno e benessere. Ma cosa succede quando lo stress supera i limiti e il rischio di burnout si fa sentire? Scopriamo i segnali e le strategie per affrontare al meglio le sfide di chi guida con cuore e passione.

Papa Leone XIV ha deciso di prendersi una pausa dopo due mesi intensi al vertice della Chiesa. Il pontefice ha scelto di ritirarsi a Castel Gandolfo, un rifugio estivo storicamente utilizzato dai suoi predecessori. Questa decisione è stata accolta con sollievo dai suoi collaboratori, che riconoscono l’enorme impegno richiesto dal suo ruolo. Padre Alejandro Moral, priore generale degli agostiniani, ha condiviso queste riflessioni in un’intervista a Il Messaggero, descrivendo il Papa come “ instancabile, ma visibilmente provato “. Leggi anche: Musiala, infortunio choc: Donnarumma disperato (VIDEO) Padre Moral su Papa Leone XIV: “L’ho visto un po’ dimagrito”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Papa Leone, l’amico priore avverte: “È a rischio stress”. Cosa succede

