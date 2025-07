Controlli nel Pisano | sei denunce in una settimana

Controlli serrati e risultati concreti nel pisano: nella sola ultima settimana, i carabinieri hanno denunciato sei persone, tra cui due automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Un impegno costante per garantire sicurezza e legalità sul territorio, dimostrato dai numeri e dall’attenzione alle strade. La lotta contro le condotte rischiose continua con determinazione, perché la sicurezza di tutti rimane la nostra priorità .

PISA – I carabinieri del comando provinciale di Pisa hanno condotto una serie di controlli sul territorio durante l’ultima settimana, culminati in sei denunce. Durante la settimana, due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il 29 giugno, a Terricciola, i militari dell’Aliquota Radiomobile di San Miniato hanno fermato un 23enne, che sottoposto all’etilometro dopo aver mostrato evidenti sintomi di alterazione, e? risultato positivo con un valore di 1,36 gl. La sua patente e? stata ritirata e il veicolo affidato a una persona di fiducia. Un caso analogo si e? verificato il 2 luglio a Pisa, dove un 42enne, e? stato controllato in via Livornese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: settimana - controlli - denunce - pisano

Autovelox in Lombardia, dove sono i controlli questa settimana? Cosa rischia chi non rispetta i limiti di velocità ? - Milano, 11 maggio 2025 – La Polizia di Stato ha annunciato che, dal 12 al 18 maggio, saranno attivi controlli della velocità su autostrade e strade statali, provinciali e comunali.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno intensificato i controlli sul territorio nel corso della settimana Vai su Facebook

Controlli stradali dalla costa alla provincia: in una settimana denunciate 13 persone; Controlli a raffica nel Pisano: patenti ritirate, denunce per alcol e droga; Controlli stradali e patenti ritirate.

In una settimana di controlli nel Pisano 13 denunce: 11 per guida sotto effetto di alcol e stupefacenti - Controlli intensificati nell'ultima settimana da parte dei carabinieri del comando provinciale di Pisa, sul rispetto delle misure di prevenzione ... Lo riporta gonews.it

Controlli a raffica nel Pisano: patenti ritirate, denunce per alcol e droga - Proseguono con intensità i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa sul territorio provinciale, con particolare attenzione alla sicurezza ... Riporta gonews.it