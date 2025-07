Mercato Inter i nerazzurri guardano anche alle uscite | da Calhanoglu a Bisseck passando per Buchanan Taremi e non solo… Possono arrivare 125 milioni!

L'Inter si prepara a rinnovare la sua rosa, non solo puntando ai nuovi acquisti ma anche valutando attentamente le uscite strategiche. Da Calhanoglu a Bisseck, passando per Taremi e altri esuberi, la società nerazzurra mira a racimolare fino a 125 milioni di euro per rafforzare ulteriormente la squadra. Con oltre 70 milioni già investiti e grandi obiettivi come Leoni, il mercato estivo nerazzurro si preannuncia ricco di sorprese e opportunità .

Mercato Inter, i nerazzurri guardano anche alle uscite: da Calhanoglu a Bisseck, passando per Taremi e altri esuberi. Possono arrivare 125 milioni!. Il mercato Inter ha già messo mano al portafoglio con decisione: tra l’operazione Sucic avviata a gennaio e i recenti arrivi, il club ha superato i 70 milioni di euro investiti. Ora, con l’obiettivo Leoni nel mirino — il giovane difensore del Parma valutato 30 milioni — la dirigenza è chiamata a bilanciare il mercato con le uscite. È su questo fronte che si concentrano ora il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio. Stando alla Gazzetta dello Sport, tra i vari esuberi e le situazioni in bilico, il club meneghino potrebbe portarsi a casa un bel gruzzoletto dalle cessioni, da circa 125 milioni di euro! La situazione di Hakan Calhanoglu resta un caso isolato: il centrocampista turco spinge per andare al Galatasaray, ma senza un’offerta concreta il suo futuro resta in sospeso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, i nerazzurri guardano anche alle uscite: da Calhanoglu a Bisseck, passando per Buchanan, Taremi e non solo… Possono arrivare 125 milioni!

In questa notizia si parla di: inter - mercato - nerazzurri - guardano

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

GDS - L'agente di Calhanoglu è in contatto diretto con il Galatasaray, Inter assai infastidita dalla vicenda: i nerazzurri hanno chiesto notizie allo stesso giocatore che non ha manifestato la volontà di andare via, l'affare si farà solo con una super offerta Vai su Facebook

Calciomercato Inter: nome nuovo dall'Arsenal; Il baby fenomeno italiano salva l'Inter al Mondiale ma potrebbe essere mandato in prestito: sondati altri nomi per l'attacco; Secolo XIX: “Inter vuole De Winter: ecco il giocatore che mette sul tavolo per averlo”.

Secolo XIX: “Inter vuole De Winter: ecco il giocatore che mette sul tavolo per averlo” - I rossoblu guardano con interesse ai giovani nerazzurri, mentre il club di Viale della Liberazione ha manifestato interesse per De Winter ... Riporta fcinter1908.it

Inter, Calhanoglu tace sul suo futuro. Intanto Rios flirta con i nerazzurri - Continua il giochino dei rumors dalla Turchia ma il Galatasaray non si è mai fatto vivo con Marotta e Ausilio. Secondo corrieredellosport.it