Il Pm Gratteri e il dovere di criticare la riforma in tv

Il procuratore Gratteri si fa sentire: nel suo intervento in TV, sottolinea con fermezza l'importanza di criticare le riforme discutibili della giustizia. "Il silenzio è complicità ", afferma, evidenziando come il dovere civico imponga di parlare e di metterci la faccia. La sua voce si leva forte, invitandoci a non rimanere spettatori passivi, ma a difendere i principi fondamentali di legalità e trasparenza.

"Ho sempre pensato che di fronte a riforme discutibili della giustizia il silenzio fosse complicità ", dice Gratteri per spiegare cosa lo ha spinto a tuffarsi nell'agone.

