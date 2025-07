In amore smuovete le foglie dello scontato per scovare i frutti nascosti più deliziosi

L’amore è un sentimento complesso, capace di illuminare o di confondere. In realtà, non è cieco: è più una questione di presbite, che distingue chiaramente tra ciò che conta e ciò che sfuma nel dettaglio. Quando ci si allontana troppo, le sfumature si perdono, e con esse, la capacità di vedere con chiarezza. Ma se si impara a scrutare da vicino, i tesori nascosti sono pronti a emergere.

Si dice che l'amore è cieco. Per me no. Non ne sono convinto. Piuttosto io credo che l'amore sia presbite: vede bene da lontano. Quando si vedono bene solo macchie, sbavature, errori, mancanze, imprecisioni, incompletezze, vuol dire che ci si è allontanati.