Luzzana motociclista di 52 anni muore nello scontro con un’auto

Una tragedia sconvolge la comunità: Luzzana, motociclista di 52 anni, perde la vita in un terribile incidente con un’auto. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. Nell’auto anche un bambino di 9 anni, soccorso in codice giallo, che ha vissuto momenti di grande paura. Una drammatica cronaca che ci ricorda quanto la sicurezza sulle strade sia fondamentale.

LA TRAGEDIA. Vani i tentativi di rianimazione dell’uomo, residente fuori provincia. In macchina anche un bambino di 9 anni, soccorso in codice giallo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Luzzana, motociclista di 52 anni muore nello scontro con un’auto

