Monza la rifondazione Primo colpo americano | dal Milan arriva Bakoune Burdisso corteggia Thiam

È Adam Bakoune il primo colpo di mercato del nuovo Monza americano. Dopo l’ufficialità del passaggio di proprietà e del cambio di dirigenti - via Mauro Bianchessi e Sergio Floccari, dentro Nicolas Burdisso come direttore sportivo e Francesco Vallone in qualità di coordinatore dell’area tecnica - i biancorossi hanno annunciato anche l’arrivo del giovane terzino. Il classe 2006 italo-marocchino arriva a titolo definitivo dal Milan (che avrà una percentuale in caso di futura rivendita) e ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione per un’altra stagione. Veloce, ben messo fisicamente e dotato anche di un buon senso del gol, Bakoune in questi anni si è messo in luce nelle giovanili rossonere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net