Santa Maria di Licodia | 21enne ai domiciliari continuava a spacciare droga

A Santa Maria di Licodia, la lotta contro lo spaccio di droga prosegue senza sosta. Nonostante fosse agli arresti domiciliari, un giovane di 21 anni continuava a spacciare sostanze illecite, mettendo a rischio la sicurezza della comunità. Grazie all’azione tempestiva dei Carabinieri, questa minaccia è stata neutralizzata. La lotta al crimine si rafforza: la sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta. Restate aggiornati con DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Arrestato dai Carabinieri durante un controllo nella sua abitazione. La lotta al traffico e allo spaccio di droga non si ferma a Santa Maria di Licodia (CT), dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un giovane pregiudicato di 21 anni, colto in flagranza di reato con sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Sotto osservazione nonostante i domiciliari. I militari, seguendo le direttive del Comando Provinciale dell’Arma per il contrasto ai reati legati alla droga, avevano avviato un’attività investigativa nei confronti del ragazzo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti simili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Santa Maria di Licodia: 21enne ai domiciliari continuava a spacciare droga

In questa notizia si parla di: santa - maria - licodia - droga

Di Biase ritira l’Odg sull’esenzione Imu e Tari per Santa Maria: "Servono proposte distinte e condivise" - Carla Di Biase, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Chieti, ha ritirato l’ordine del giorno per l'esenzione congiunta di Imu e Tari per il quartiere Santa Maria.

Catania, abitazione trasformata in piazza di spaccio con crack room: 2 arresti #arresti #catania #crack #droga #spaccio #stupefacente Vai su Facebook

Santa Maria di Licodia (CT), spacciava droga anche ai domiciliari: arrestato ventunenne; Santa Maria di Licodia, spacciava droga ai domiciliari: arrestato 21enne; S. M. di Licodia, ai domiciliari ma continua a spacciare: 21enne arrestato.

Santa Maria di Licodia (CT), spacciava droga anche ai domiciliari: arrestato ventunenne - Ritrovate nell'abitazione del 22enne a Santa Maria di Licodia (CT) ben 24 dosi di cocaina ed una di marijuana, confezionate per la successiva vendita al dettaglio, un bilancino di precisione e 1357 eu ... ilsicilia.it scrive

Catania, 21 spacciava anche ai domiciliari: fermato dai carabinieri - Non si arresta la lotta al traffico ed alla vendita di droga da parte dei carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia che, in flagranza, sulla base ... Scrive msn.com