ndoye napoli fumata bianca e visite mediche a inizio settimana prossima il roma

Il mercato partenopeo si infiamma tra conferme e smentite: il Napoli ha in vista l’arrivo di Ndoye, con fumata bianca imminente e visite mediche previste all’inizio della prossima settimana. Tuttavia, tra entusiasmo e dubbi, resta aperto il tema economico, con i rapporti tra le parti ancora da definire. La saga dell’esterno del Bologna si arricchisce di nuovi colpi di scena, lasciando tutti con il fiato sospeso...

Ndoye sì, Ndoye no: il tema è quello ricorrente delle ultime settimane. Al Napoli – e a Conte – piace l’esterno del Bologna ma il club felsineo è una bottega cara. In tale contesto aleggia un po’ di incertezza: Il Roma dà l’affare in chiusura e parla di visite mediche che verranno programmate a inizio prossima settimana. Il Corriere del Mezzogiorno, invece, riferisce di distanza siderale sulla parte economica (tra Napoli e Bologna), di inserimento dell’Inter e di possibile defilarsi degli azzurri dalla trattativa. In tutto ciò, secondo la Gazzetta dello Sport, per l’esterno resta calda la pista che porta a Federico Chiesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it