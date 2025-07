Il ct del Canada loda David | Solo Haaland è più forte ma Jonathan in Italia farà almeno 25 goal Convivenza con Osimhen? Assolutamente

Il mondo del calcio è in fermento, e le recenti dichiarazioni del ct del Canada, Jesse Marsch, su Jonathan David stanno attirando l’attenzione di tutti gli appassionati. L’elogio del talento bianconero, definito tra i più forti al mondo, si intreccia con le ambizioni di una convivenza vincente con Osimhen e altri protagonisti. Ma cosa riserva il futuro per questa coppia d’attacco? Restate con noi per scoprirlo.

Il ct del Canada Jesse Marsch ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale parla del suo attaccante Jonathan David, approdato da poco alla Juventus. Queste le dichiarazioni: David, in scadenza di contratto, tra tante offerte ha scelto l'Italia e la Juventus: stupito? "Non sono sorpreso perché la Juventus è un top club e poi l'entourage di David, quando nei giorni scorsi eravamo ancora impegnati nella Gold Cup, mi aveva parlato della possibilità.

David al Napoli, la conferma dell’agente: dal Canada un’importantissima novità - Jonathan David, l'attaccante canadese, si avvicina sempre di più al Napoli. Importanti conferme dal suo agente rivelano che il trasferimento potrebbe concretizzarsi, cambiando gli scenari di mercato.

Il ct del Canada loda David: Solo Haaland è più forte, ma Jonathan in Italia farà almeno 25 goal. Convivenza con Osimhen? Assolutamente; Il ct del Canada racconta David: Furbo e spietato, in Europa c'è solo un attaccante meglio di lui.

Il ct del Canada loda David: "Solo Haaland è più forte, ma Jonathan in Italia farà almeno 25 goal. Convivenza con Osimhen? Assolutamente" - Con noi, nel Canada, gioca da seconda punta o da dieci con un centravanti vicino. Secondo calciomercato.com

David-Juventus, il CT del Canada a Gazzetta: 'Segna in tutti i modi, è spietato. Con Osimhen una coppia da 50 goal' - La Gazzetta dello Sport ha intervistato Jesse Marsch, CT del Canada di Jonathan David, che ha raccontato il nuovo acquisto della Juventus: "Non sono sorpreso. Si legge su ilbianconero.com