Fermo bambino di 4 anni gravemente ferito da un pitbull | padroni fuggiti dopo l’attacco

Una terribile aggressione scuote il quartiere di Lido Tre Archi a Fermo: un bambino di 4 anni è stato gravemente ferito da un pitbull sul pianerottolo di una casa vacanza, mentre era con i genitori. I padroni del cane sono fuggiti immediatamente dopo l’attacco, lasciando dietro sé un’ondata di paura e preoccupazione. Seguiteci per aggiornamenti su questa drammatica vicenda e sulle eventuali misure di sicurezza adottate.

Violenta aggressione sul pianerottolo a Lido Tre Archi. Un bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato azzannato da un pitbull sul pianerottolo di un'abitazione nel quartiere Lido Tre Archi di Fermo, nelle Marche. L'episodio si è verificato ieri mattina, 5 luglio, davanti a una casa vacanza dove il piccolo si trovava insieme ai genitori per trascorrere alcuni giorni di ferie. L'attacco improvviso e la fuga dei proprietari. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si era affacciato sul pianerottolo del quarto piano quando si è trovato faccia a faccia con il cane, un pitbull di grossa taglia.

