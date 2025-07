Inclusione e agricoltura sociale | al Mercato Contadino di Perugia arrivano le piantine di VIVA Cooperativa Sociale

Il Mercato Contadino di Perugia si conferma un palcoscenico di solidarietà e inclusione, portando avanti con entusiasmo il progetto di agricoltura sociale di VIVA Cooperativa Sociale. Nei prossimi appuntamenti di luglio, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire le piantine speciali che rappresentano un impegno concreto verso una comunità più equa e solidale. Un’occasione unica per sostenere l’agricoltura sociale e abbracciare un futuro più inclusivo.

Il Mercato Contadino di Perugia, promosso da Campagna Amica e Coldiretti Umbria, si fa ancora una volta promotore di solidarietà e inclusione. Martedì 8 e mercoledì 9 luglio, e ancora martedì 22 e mercoledì 23 luglio, dalle 9 alle 12, all'interno del mercato saranno presenti i rappresentanti di VIVA Cooperativa Sociale, impegnata nel favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità attraverso progetti di agricoltura sociale. I visitatori avranno l'opportunità di conoscere da vicino il lavoro dei ragazzi della cooperativa e di sostenere le loro attività portando a casa, con un contributo libero, le piantine officinali da loro coltivate.

