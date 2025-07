Osimhen Juventus l’attaccante ha deciso! Vuole giocare in quella squadra | bisognerà superare l’ostacolo clausola ma… Tutte le ultime novità

Victor Osimhen ha deciso: il suo cuore batte per la Juventus, ma un ostacolo importante si staglia sul suo cammino. La clausola rescissoria rappresenta infatti una sfida da superare per i bianconeri desiderosi di portare a Torino uno dei bomber più desiderati del momento. Resta da capire se la volontà del calciatore potrà prevalere sugli ostacoli contrattuali, ma le ultime novità promettono di tenere alta l’attenzione sul mercato estivo.

Osimhen Juventus, l’attaccante ha deciso quale sarà il suo futuro: tutti i dettagli sul bomber accostato ai bianconeri. La situazione di Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli e accostato al mercato Juve, è entrata nel vivo del mercato estivo. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, il giocatore ha comunicato al Galatasaray la sua intenzione di restare a Istanbul, ma la trattativa con il club turco per il suo acquisto continua a essere ostacolata da un fattore determinante: la clausola rescissoria nel contratto con il Napoli. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ribadito con fermezza che il club non farà sconti sulla clausola da 75 milioni di euro prevista per Osimhen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, l’attaccante ha deciso! Vuole giocare in quella squadra: bisognerà superare l’ostacolo clausola ma… Tutte le ultime novitÃ

Calciomercato Juventus, svelato il piano per l’attacco del futuro! Osimhen è la priorità ma… I bianconeri cercano un altro attaccante: ecco il nome in pole. Ultime - Nel calciomercato della Juventus si delinea un ambizioso piano per rafforzare l'attacco. Victor Osimhen è il principale obiettivo, ma i bianconeri non si fermano qui: è previsto l'acquisto di un altro talento offensivo.

OSIMHEN RIFIUTA L'ARABIA: VUOLE RESTARE IN EUROPA Niente Al-Hilal per Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano ha detto no alla mega offerta araba. L’ex numero 9 del Napoli, dopo il prestito al Galatasaray, sembra deciso a proseguire la sua carrier Vai su Facebook

Osimhen Juventus, i bianconeri non mollano il nigeriano: sarà lui l’attaccante del futuro con David? La rivelazione non lascia dubbi - Osimhen Juventus, i bianconeri non mollano il nigeriano: tutti gli aggiornamenti sulle mosse in attacco La Juventus, come riferito da Manuele Baiocchini di Sky Sport, è molto attiva sul mercato per ri ... Lo riporta juventusnews24.com

Vlahovic-Osimhen, c’è una novità: il piano della Juventus - Il destino dei due attaccanti potrebbe essere legato e non si tratta soltanto di una suggestione: il piano della Juventus per Vlahovic ... Riporta calcioblog.it